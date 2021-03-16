Москва, , 13:56 — REGNUM Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов возглавил рабочую группу по системным технологическим изменениям в сфере промышленного строительства. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба правительства России.

В ходе первого заседания обсудили первоочередные мероприятия, которые должны привести к снижению издержек бизнеса при строительстве промышленных объектов. Первую версию дорожной карты планируется утвердить в середине апреля.

Уточняется, что результатом работы группы должны стать системные изменения в промышленном строительстве.

«В том числе посредством оптимизации избыточных требований, применения BIM-технологий, омологации зарубежных строительных норм и других мер», — указали в пресс-службе.

Планируется, что план работы объединит порядка 25 различных мероприятий со сроками выполнения в 2021 и 2022 годах. К 2030 году сроки строительства промышленных объектов должны сократиться на 40%, а расходы на возведение — на 20%.