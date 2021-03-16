Москва, , 13:56 — REGNUM Цена биткоина зависит от рыночных, политических и правовых рисков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко, комментируя новость о серьезном снижение цены биткоина.

«Биткоин — это такой же финансовый инструмент, как доллар, рубль, акция, облигация, поэтому он тоже чувствителен к спросу и предложению и зависим от инвестиционных циклов, — сказала Левашенко. — По данным JP Morgan за 2017 год, в среднем за год доходность акций по всему миру может проседать на 39% и расти до 47%. Если мы посмотрим в перспективе пяти лет, то в среднем она может проседать до — 3% и расти до 28%. Кроме того, в январе-марте компании подают налоговую отчетность и уплачивают налоги, публикуют финансовую отчетность за 2020 год. Плохие финансовые показатели и использование прибыли для уплаты налогов могут влиять на способность компаний платить дивиденды и справляться с другими финансовыми организациями, а также на стоимость акций».

Как подчеркнула Левашенко, нельзя угадать, что будет с ценой биткоина.

«На нее может влиять переизбрание менеджмента, заявление о строительстве станции, авария на производстве и так далее. Цена также зависит от рыночных рисков (риска спроса и предложения), политических (например заявления государственных органов о рисках биткоина) и правовых (ограничений и возможностей использования криптовалюты в качестве средства платежа) и многих других факторов», — констатировала эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева заявила, что один из факторов, обусловивших падение цены биткоина почти на 10%, это запрет на использование криптовалют в Индии.

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