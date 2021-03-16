Москва, , 14:00 — REGNUM Предварительное следствие в отношении Ивана Яцкина, который является жителем Крыма и обвиняется в государственной измене, закончено. Об этом 16 марта сообщил адвокат обвиняемого Николай Полозов.

«Следственное управление ФСБ России завершило предварительное расследование в отношении Ивана Яцкина, ему было предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (государственная измена)», — приводит его слова «Интерфакс».

Также адвокат рассказал, что позднее сегодня материалы по данному делу должны быть направлены следователем в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Кроме того, как отметил Полозов, Верховный суд Крыма рассмотрит данное дело в закрытом режиме из-за наличия в его материалах сведений, которые составляют государственную тайну РФ. При этом адвокаты рассчитывают, что их подзащитный будет этапирован на территорию Крыма в течение трех дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Санкт-Петербургский городской суд поступило уголовное дело с грифом «совершенно секретно» в отношении Владимира Грабовского.