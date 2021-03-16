Москва, , 13:55 — REGNUM Лица, привившиеся вакциной «Спутник V», гарантированно защищены от госпитализации даже в случае столкновения с коронавирусом. Об этом в ходе брифинга заявил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Вирус у них [вакцинированных лиц] не опустится в легкие», — сказал Гинцбург.

По его словам, в случае повторной встречи с вирусом антитела и защитные свойства в организме человека «формируются не в течение нескольких недель, а при хорошей памяти — в течение нескольких дней».