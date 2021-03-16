Москва, , 14:06 — REGNUM Российское правительство планирует к 2030 году сократить сроки строительства промышленных объектов на 40%. Для этого потребуются изменения в законодательстве, сообщили 16 марта журналистам в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Запланирована «пересборка» нормативного регулирования, говорится в сообщении. Помимо сроков будут уменьшены и затраты на строительство — на 20%.

Отмечено также, что Белоусов возглавил рабочую группу по системным технологическим изменениям в сфере промышленного строительства. Этот коллектив будет формировать мероприятия по снижению административных барьеров и затрат инвесторов.

В середине апреля группа может утвердить первую версию «дорожной карты». В её состав могут войти около 25 мероприятий, запланированных на 2021 и 2022 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта президент РФ Владимир Путин призвал к увеличению расходов на строительство инфраструктуры

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