Ростов-на-Дону, , 13:53 — REGNUM В Ростовской области число участников прививочной кампании превысило 103,3 тысячи человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 марта.

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"На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 103 309 человек, за сутки — 1 411. Из них завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 59 095 человек, за сутки — 4 162», — уточнили власти.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовскую область с начала прививочной кампании было доставлено более 109 тыс. доз вакцины от COVID-19.

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