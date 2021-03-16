Москва, , 13:52 — REGNUM Совершенствование условий и процентных ставок по льготной ипотеке в России продолжается. Особое внимание правительства сейчас направлено на регионы, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

«Ранее уже была введена дальневосточная ипотека под 2% годовых, а также сельская ипотека под 3%. Недавно было заявлено о возможности пролонгации льготной программы на новостройки под 6,5%, но только в 24 регионах страны, особо нуждающихся в поддержке и развитии.

В новом предложении председателя Госдумы Вячеслава Володина делается акцент на то, что льготные ставки по ипотеке должны соответствовать среднедушевому доходу населения в соответствующем регионе.

То есть, чем ниже уровень дохода населения в районе, тем доступнее за счет низких процентов там должна быть ипотека. В целях мотивации местного населения остаться, жить и развивать свой регион в текущей ситуации — вполне целесообразно. Возможно, таким образом удастся привлечь заинтересованных граждан и из других мест.

В столице, как правило, сейчас возможностей больше и средний доход выше, он может отличаться в два-три раза от заработков в более отдаленных территориально и экономически районах.

Но и недвижимость в столичных регионах тоже существенно дороже, примерно в те же два-три раза, если ориентироваться на средний класс. Темп жизни зачастую более высокий, как напряжение и многозадачность людей, в целом. Подходит это далеко не каждому и может требовать различных внутренних и внешних компромиссов.

Для получения определенного уровня дохода нужно прилагать соответствующие усилия, активность, предприимчивость, развиваться, становиться более профессиональным и востребованным. Хорошо, когда для этого есть реальные условия и возможности везде. Хорошо, когда этому способствует государство.

Шаги в виде интегрированного снижения ипотечных ставок в регионах России как экстренная, первоначальная мера помощи для развития местной экономики и приостановки миграции в более развитые районы, могут выровнять со временем неоднородную плотность населения в стране в целом.

Также снижение ставок по ипотеке может активизировать экономику, выводя постепенно на более высокий уровень доход населения в регионах, не останавливаясь на последующем территориальном расслоении на бедных и богатых», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что зависимость ставки льготной ипотеки от среднедушевого дохода по региону создаст дополнительный стимул жить и работать в своем регионе.

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