Макассар, Индонезия, , 13:52 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо станет свидетелем фестиваля вакцинации от COVID-19 для 500 учителей в Макассаре, который пройдет во время визита главы государства в Южный Сулавеси 18 марта 2021 года, сообщает Antara.

Участники, желающие сделать прививку, зарегистрировались через приложение, специально подготовленное правительством города Макассар для облегчения ввода личных данных.

Управление здравоохранения Макассара уделяет первоочередное внимание внутренним сотрудникам, особенно преподавательскому составу, с целью возобновления очных занятий.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным правительства Индонезии, за последние 24 часа в стране зарегистрировали 5414 новых случаев заражения коронавирусом.

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