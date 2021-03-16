Елец, Липецкая область, , 13:52 — REGNUM Жителя Липецкой области приговорили к восьми месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за разбойное нападение с угрозой применения насилия, опасного для жизни. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Вечером 29 сентября 2020 года мужчина, «вооружившись» игрушечным пистолетом, решил ограбить продуктовый магазин в городе Ельце. Угрожая сотрудникам магазина, он взял с витрины бутылку спиртного и скрылся.

Мужчину задержали через несколько часов. Он полностью признал свою вину.