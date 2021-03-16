Варшава, , 13:52 — REGNUM Социологический центр IBRiS провел исследование общественного мнения в Польше на предмет доверия и недоверия населения к политикам. Результаты опроса были опубликованы на портале Onet.pl.

Так, наибольшим доверием пользуется президент республики Анджей Дуда — ему выразили доверие 42,7% респондентов. На втором месте расположился мэр Варшавы и представитель оппозиционной партии «Гражданская платформа» Рафал Тшасковский с результатом 41,9%. Тройку лидеров по доверию замкнул премьер-министр республики Матеуш Моравецкий (37,3%).

Рейтинг недоверия возглавил вице-премьер-министр Польши и лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Ему не доверяет 59,1% опрошенных. Второе место занял министр юстиции Збигнев Зёбро (ему не доверяют 52,8% респондентов), а тройку «лидеров» замкнул один из лидеров националистической партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак с результатом в 47,3%.

Опрос проводился 12−13 марта текущего года. В нем приняло участие 1 100 взрослых жителей Польши из разных регионов.