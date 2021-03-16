Иерусалим, , 13:53 — REGNUM Две жительницы Израиля, в возрасте 23 и 31 года, умерли от COVID-19 с разницей в 10 дней: женщины были сестрами, обе были беременны. Об этом сообщают «Вести Израиль».

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Младшая сестра скончалась 16 марта. У нее был COVID-19 в тяжелой форме. Три недели назад, находясь на седьмом месяце беременности, она досрочно родила ребенка путем кесарева сечения, но после родов не вышла из комы. Ребенка, который у нее был первым, она не увидела.

Ее старшая сестра также была госпитализирована беременной и в очень тяжелом состоянии, две недели назад ей было сделано экстренное кесарево сечение, вскоре ей стало лучше и ее выписали. После этого ее состояние резко ухудшилось, и она умерла через неделю после родов.