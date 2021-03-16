Омск, , 13:51 — REGNUM Торжественный запуск второго комплекса по обработке бытовых отходов МСК-2 состоялся в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 марта в областном правительстве.

Второй омский мусоросортировочный завод, находящийся в Ленинском административном округе Омска, запустили в эксплуатацию 1 декабря 2020 года.

Конвейерные линии и оборудование для прессования объединены на одной производственной площадке и управляются единой системой автоматического управления.

Максимальная проектная мощность завода позволяет производить обработку (сортировку) не менее 200 тысяч тонн твердых коммунальных и крупногабаритных отходов в год. Современное оборудование отбирает 12 видов полезных фракций: стекло, картон, пластик и так далее. Омское вторсырье используется на других предприятиях.

На предприятии создано 300 рабочих мест, подчеркнули омские власти.

По словам зампредседателя правительства Омской области Дмитрия Ушакова, ввод предприятия в эксплуатацию «позволит ускорить снижение физических объёмов захоронения отходов». Мощности двух комплексом позволят провести сортировку до 400 тыс. тонн отходов в год. Половина всех производимых омичами отходов будет перерабатываться.

Напомним, первый омский завод по обработке отходов открылся в Кировском округе 3 сентября 2019 года. Оба завода построены на средства инвесторов — порядка 600 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в 2020 году ликвидировано более 30 несанкционированных свалок.

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