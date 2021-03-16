Уфа, 16 марта 2021, 13:57 — REGNUM Восемь уголовных дел по фактам злоупотребления должностными полномочиями при заключении госконтрактов на общую сумму около одного млрд рублей возбуждены в Башкирии. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.
По версии следствия, с 2018 года по 2019 год руководство управления капстроительства Башкирии заключило 12 госконтрактов на возведение социальных объектов без проведения необходимых конкурентных процедур. Контракты были заключены с управлением строительства № 3 Федеральной службы исполнения наказаний. Общая сумма сделок превысила 970 млн рублей.
Следователи считают, что в данном случае управление строительства № 3 ФСИН выступило посредником, получив за это из средство федерального и регионального бюджетов свыше 49 млн рублей.
Отмечается, что сейчас сотрудники следственных органов устанавливают всех обстоятельства произошедшего, а также лиц, которые причастных к этим преступлениям.
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