Уфа, , 13:57 — REGNUM Восемь уголовных дел по фактам злоупотребления должностными полномочиями при заключении госконтрактов на общую сумму около одного млрд рублей возбуждены в Башкирии. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, с 2018 года по 2019 год руководство управления капстроительства Башкирии заключило 12 госконтрактов на возведение социальных объектов без проведения необходимых конкурентных процедур. Контракты были заключены с управлением строительства № 3 Федеральной службы исполнения наказаний. Общая сумма сделок превысила 970 млн рублей.

«При этом, в указанных контрактах, в нарушение установленного законодательством порядка, была предусмотрена возможность привлечения третьих лиц для выполнения строительно-монтажных и иных работ, что противоречит требованиям федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при заключении контрактов с учреждением уголовно-исполнительной системы без проведения конкурса. В последующем, подрядчиком были заключены договоры на выполнение всего объема работ с другими организациями по более низкой стоимости», — сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи считают, что в данном случае управление строительства № 3 ФСИН выступило посредником, получив за это из средство федерального и регионального бюджетов свыше 49 млн рублей.

«В результате указанных действий должностных лиц обоих государственных учреждений грубо нарушены предусмотренные законом конкурентные процедуры на право заключение контрактов и неэффективно израсходованы бюджетные средства, чем причинен ущерб Республике Башкортостан и Российской Федерации в крупном размере», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сейчас сотрудники следственных органов устанавливают всех обстоятельства произошедшего, а также лиц, которые причастных к этим преступлениям.

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