Сеул, , 13:55 — REGNUM 17−18 марта в Сеуле состоится «Форум цифрового сотрудничества Южная Корея — Латинская Америка». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны и министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

По их словам, форум пройдет в онлайн и офлайн формате в Lotte Hotel Seoul.

Известно, что участники форума затронут такие темы как сотрудничество в сфере 5G, кибербезопасности, цифрового правительства, умных городов и ферм.

Отмечается, что в мероприятии также примут участие глава МИД Коста-Рики Родольфо Солано Кирос, глава МИД Гватемалы Педро Броло, министр науки, технологий и инноваций Бразилии Маркус Понтис, министр сельского хозяйства и развития сельских районов Колумбии Родольфо Зеа Наварро.

С южнокорейской стороны в форуме примут участие представители министерства науки и информационно-коммуникационных технологий, министерства внутренних дел и безопасности, Корейское агентство по развитию инфраструктурных технологий, LG CNS и другие.

Форум цифрового сотрудничества Южная Корея — Латинская Америка — ежегодное мероприятие, проводимое с 2008 года с целью укрепления сотрудничества в сфере цифровизации.