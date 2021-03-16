Москва, , 13:49 — REGNUM Привившиеся «Спутником V» лица защищены от британского штамма коронавируса. Об этом в ходе брифинга заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"На сегодняшний день экспериментально проверено, в том числе и в лабораториях нашего института, что «Спутник V», сыворотка, полученная от вакцинированных «Спутником V», прекрасно нейтрализует британский вариант возбудителя COVID-19», — сказал Гинцбург.

По его словам, исследование уровня защиты «Спутника V» от других штаммов коронавируса идёт уже сейчас, а результаты исследований появятся через одну или несколько недель.