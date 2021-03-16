Москва, , 13:49 — REGNUM В Москве объём предложения в новостройках массового сегмента за год сократился на 20%, до 11,8 тыс. квартир, выставленных на продажу. Об этом сообщили в риелторской компании «Метриум».

Отмечается, что в феврале 2021 года застройщики продавали 11,8 тыс. квартир. С января, когда на рынке их было 13 тыс., предложение уменьшилось на 10%.

«В феврале 2020 года насчитывалось 14,8 тыс. вариантов жилья, то есть за 12 месяцев их количество сократилось на 20%», — сообщили в компании, добавив, что это самый низкий уровень с конца 2015 года.

Сокращение предложения эксперты объясняют реформой долевого строительства, из-за которой ряд застройщиков испытали трудности при переходе на банковское финансирование.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в Москве было зарегистрировано 5948 договоров ипотечного кредитования. Это на 6% ниже января 2020 года, когда оформили 6346 договоров на вторичное жильё, и на 54% меньше, чем в декабре 2020 года. Тогда за месяц зарегистрировали 13 020 сделок с привлечением ипотечного займа.

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