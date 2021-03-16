Красногорск, , 13:57 — REGNUM Около 550 тыс. домашних питомцев в Подмосковье получили профилактическую вакцинацию против бешенства. Об этом 16 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, подобные меры позволяют третий год подряд снижать в Подмосковье число выявленных очагов бешенства домашних животных.

«Специалистами ветеринарной службы области по итогам прошлого года вакцинировано против бешенства порядка 550 тысяч домашних животных. Из них более 91 тысячи вакцинаций проведено на выезде. В этом году также планируется задействовать 114 выездных бригад для проведения иммунизации животных», — сообщил Воскресенский.

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