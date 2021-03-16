Нижний Новгород, , 13:48 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 16 марта выявили 348 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным минимальным показателем прироста зараженных с 21 октября. Накануне сообщалось о 353 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 102 581 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

За последние сутки выписаны 409 человек, всего выздоровели с начала пандемии 95 774 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 13 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 2663 человек. Накануне сообщалось об 11 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 3655 коек инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены около 2,4 тыс. коек, 662 аппарата ИВЛ (искусственной вентиляции легких) находятся в резерве.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции не изменился и составляет 0,97. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда также сохраняет прежний резерв, на 16 марта остаются свободными 20% коек.