Москва, , 13:51 — REGNUM В феврале 2021 года больше всего новых легковых машин было продано в Москве. Об этом 16 марта сообщается на портале «Автостат Инфо».

В прошлом месяце в российской столице были реализованы 14 672 новые машины — на 8,5% меньше, чем год назад, когда было продано 16 030 автомобилей.

На втором месте по количеству проданных машин оказалась Московская область. Здесь в феврале нынешнего года было куплено 8203 новых легковых авто. Это на 4,6% меньше, чем в феврале 2020 года. Тройку лидеров регионального рейтинга замыкает Санкт-Петербург. Здесь за отчётный месяц продажи легковушек снизились на 1,7%, до 6775 единиц.

Далее по списку идут: Татария (4880 ед.; + 5%) и Краснодарский край (4472 ед.; +1,1%).

Напомним, по итогам февраля нынешнего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи новых машин в России выросли на 1,7%, до 109 898 единиц.

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