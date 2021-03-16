Махачкала, , 13:46 — REGNUM В Дагестане в ночь на 16 марта оползень сошел на автодорогу «Махачкала — Буйнакск — Гуниб». С 08:00 движение по дороге через Буйнакский перевал было закрыто, сообщили в министерства транспорта региона.

В ведомстве рассчитывают, что к концу рабочего дня расчистка дороги будет завершена. К устранению последствий схода селевой массы привлечены восемь единиц техники.

В период закрытия трассы водителям предложен альтернативный маршрут — через поселок Талги в объезд Махачкалы.

Напомним, в январе 2021 года оползень сошел в селе Карабудахкент Карабудахкентского района Дагестана. Обрушились несколько нежилых зданий, под угрозой обрушения оказались два частных дома.

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