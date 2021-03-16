Ростов-на-Дону, , 13:45 — REGNUM Клинический центр фтизиопульмонологии в Ростове-на-Дону получит новое оборудование. На эти цели из региональной казны выделено почти 54,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.

Средства будут направлены на закупку стерилизационного и дезинфекционного оборудования. Укрепится материальная база и десяти филиалов лечебного учреждения.

Напомним, что работа областного клинического центра фтизиопульмонологии началась в августе 2018 года. Лечебное учреждение появилось в результате слияния специализированной туберкулёзная больницы и противотуберкулёзного клинического диспансера. В составе центра — десять филиалов и 37 тубкабинетов.