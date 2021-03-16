Посёлок городского типа Белоярский, Свердловская область, , 13:44 — REGNUM Жительница одной из деревень Свердловской области осуждена за убийство собутыльницы. Преступление было совершено во время ссоры, сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга:

Гражданка жила в Белоярском районе. Следователи и суд установили, что спиртное она пила в ночь на 7 июля 2020 года в одном из частных домов. Потерпевшая стала упрекать её в том, что та злоупотребляет алкоголем и ничем не занимается. В ответ подсудимая ударила её ножом, а затем скрылась. В суде она раскаялась и признала вину. Ей назначили семь лет колонии.

Глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил журналистам, что после «кровавой разборки» на место трагедии пришла сестра погибшей. Убийца под предлогом сходить в туалет покинула дом босиком и укрылась у проживавшего неподалёку знакомого, где её и задержали.