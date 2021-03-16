Иерусалим, , 13:59 — REGNUM Граждане Израиля не выражают массового желания вернуться в страну к выборам, которые состоятся 23 марта. Об этом сообщают «Вести Израиль» со ссылкой на заявление МИД Израиля 16 марта.

В связи с пандемией в Израиле действует квота на прибытие в страну пассажиров: максимум 3000 человек в день, включая граждан Израиля. В итоге многие «застряли» заграницей. Для возвращения домой на выборы граждане регистрируются на специальном сайте, однако число заявок не доходит и до двух тысяч. МИД выражает удивление таким малым количеством желающих вернуться, чтобы проголосовать. В связи с такими данными увеличиваться число ввозных рейсов накануне выборов, как это планировалось сделать, не требуется.

Чаще всего изъявляют желание вернуться в Израиль к выборам те, кто сейчас находится в России: таковых 199 человек. За ними — «застрявшие» в Германии (166) и Италии (156).