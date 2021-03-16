Нур-Султан, , 13:43 — REGNUM В исправительных учреждениях Казахстана началась вакцинация заключенных против коронавируса, сообщили в пресс-службе комитета уголовно-исправительной системы (УИС).

Вакцинация проводится среди лиц, входящих в группы риска. Первым учреждением стала одна из колоний-поселений в Нур-Султане. С 9 марта прививку получили 100 человек, еще 60 отказались от вакцинации.

Вакцину также получил личный состав УИС Акмолинской, Актюбинской, Джамбульской и Кызыл-Ординской областей. Заключенные получают прививку в медицинских частях учреждений пенитенциарной системы.

Ранее в министерстве здравоохранения Казахстана сообщили, что прививку от коронавируса получили 69 тыс. граждан республики. Массовая вакцинация в республике стартовала 1 февраля.