Москва, , 13:43 — REGNUM Госдума во втором, основном, чтении приняла законопроект о так называемой «гаражной амнистии», передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

«Сегодня большое количество гаражей не оформлено, люди пользуются ими «на птичьих правах» и не могут распорядиться имуществом по своему усмотрению — продать или передать по наследству. Мы этот правовой пробел устраняем. Закон, который вступит в силу с 1 сентября, поможет им в упрощенном порядке стать полноценными собственниками», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект был доработан, в частности, утоняется срок проведения амнистии — с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2026 года. Кроме того, для того чтоб воспользоваться процедурой, потребуется не два заявления, как предлагалось в первоначальной редакции, а одно — в органы местного самоуправления.

Еще одна поправка предполагает распространение «гаражной амнистии» на земельные участки под «сваренными» металлическими гаражами. При этом в комитете подчеркнули, что о «ракушках» речи не идет.

Поправкой предлагается прямо предоставить наследникам граждан, которым были распределены участки под строительство гаража, оформить права на эти объекты в рамках «гаражной амнистии».

Закрепляются гарантии инвалидам, они получают приоритетное право бесплатно размещать гараж рядом с домом, а также пользоваться стоянками возле жилья.

Отдельно прописывается, что нормативными правовыми актами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя могут быть установлены особенности предоставления земельных участков в порядке «гаражной амнистии» на территориях этих регионов.

Госдума 26 января в первом чтении приняла проект закона, который вводит упрощенный порядок регистрации гаражей, построенных до 30 декабря 2004 года, — тогда вступил в силу Градостроительный кодекс, после чего гаражи стали ставить на учет. Амнистия коснется капитальных строений. Согласно документу, гражданин, использующий капитальный гараж, возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса (т.е. до 30 декабря 2004 г.), имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж. Это, в том числе, касается гаражей в гаражных, гаражно-строительных кооперативах.

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