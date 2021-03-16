Волгоград, , 13:47 — REGNUM Более 39 тысяч человек уже завершили иммунизацию от COVID-19 в Волгоградской области. Всего к массовой вакцинации власти намерены привлечь более 700 тысяч человек, сообщает 16 марта пресс-служба администрации региона.

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На территории области работают 57 стационарных прививочных центров и 10 мобильных бригад. По данным специалистов, в регионе стабилизировалось количество ежедневно госпитализируемых пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями. Свободными остаются 30% инфекционных коек, в 2,3 раза снизилось число амбулаторных пациентов. Первый компонент вакцины получили более 63 тысяч добровольцев, полностью привились 39,4 тысячи жителей. По плану массовая вакцинация должна охватить не менее 60% от взрослого населения региона — свыше 700 тысяч человек.

Заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области на 34% ниже уровня эпидпорога. Случаев заболевания гриппом или мутаций коронавируса не зарегистрировано.