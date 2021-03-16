Астрахань, 16 марта 2021, 13:43 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 16 марта подтверждено четыре новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.
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Всего скончались 614 человек.
За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 25 тыс. 159 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.
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