Чебоксары, , 13:42 — REGNUM В Чувашии между Чебоксарами и Новочебоксарском, который власти считают наиболее проблемным участком в части транспортного обеспечения, планируют запустить новый автобусный маршрут. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

Запуск нового маршрута назначен на апрель. Чиновники поясняют, что данное решение принято после многочисленных жалоб от новочебоксарцев из-за нехватки автобусов, длительного ожидания на остановках и стоимости проезда.

Детали маршрута (конечные остановки, схема следования и перевозчик) пока не сообщаются.

В настоящее время между Чебоксарами и Новочебоксарском действуют семь маршрутов. По данным властей, ежедневно выходят в рейс 150 автобусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года глава Чувашии Олег Николаев обратил внимание на «бесцеремонное и хамское» вождение на маршруте Чебоксары — Новочебоксарск, оценив его как «самый проблемный» в Чувашии.

Напомним, в Чувашии готовится транспортная реформа, которую планируют запустить в 2023 году, охватив на первом этапе Чебоксарскую агломерацию. Будет пересмотрена сеть городских и межмуниципальных маршрутов, создан единый оператор и единые билеты, введён принцип брутто-контрактов.

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