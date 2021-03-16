Соледар, ДНР, , 13:49 — REGNUM Украинские силовики обстреляли из гранатомётов территорию на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили 16 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По данным СЦКК, боевики ВСУ открыли огонь из гранатомётов АГС и РПГ со своих позиций в районе населённых пунктов Павлополь и Гнутово в направлении сёл Сосновское и Заиченко. Всего было выпущено пять гранат.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, в течение предыдущих суток ВСУ четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 28 единиц боеприпасов.

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