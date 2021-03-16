Лос-Анджелес, США, , 13:42 — REGNUM Мэттью Макконехи запустил канал на видеосервисе YouTube. Об этом 16 марта актёр сообщил на своей Twitter-странице.

В коротком ролике Макконехи сообщил, что поделится с подписчиками «рецептами искусства», которые помогли ему в жизненном «родео», в котором приходится участвовать всем людям. Он добавил, что расскажет поклонникам о том, кто он такой, кем не является, во что верит, а во что нет.

https://twitter.com/McConaughey/status/1371609285659037696

Напомним, последней работой Мэттью Макконехи в кино стала роль Микки Пирсона в криминальном фильме «Джентельмены» Гая Ричи. В 2014 году он был удостоен премии «Оскар» за главную роль в фильме «Далласский клуб покупателей».

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