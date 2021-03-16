Екатеринбург, , 13:44 — REGNUM Законодательное собрание Свердловской области приняло региональный законопроект о реновации в первом чтении. Решение принято на заседании Заксобрания.

Большинство депутатов поддержало проект закона о комплексном развитии территории. Ещё четверо парламентариев проголосовало против.

Документ является рамочным: полноценный механизм реновации в регионе ещё предстоит разработать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в области создали рабочую группу по реновации во главе с первым вице-губернатором Александром Высокинским.

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