Пенза, , 13:42 — REGNUM В Пензе в преддверии родительских суббот и Пасхи запланировали благоустроить кладбища, вывезти мусор и привести в порядок контейнерные площадки. Помимо этого, в областном центре продолжают вывозить снег с городских территорий. Об этом заявил глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

Перед главами районов и управлением жилищно-коммунального хозяйства поставлена задача ликвидировать сосульки и наледи с крыш многоквартирных домов, продолжать обработку противогололедными реагентами тротуаров, не снижать темпы вывоза снега с городских улиц. Также к Дню Победы необходимо привести в порядок памятники и мемориалы, запланировать высадку деревьев.

На протяжении нескольких лет городским властям в уборке территорий помогают группы активистов, которые благоустраивают Солдатское озеро и Ласточкину гору. Им нужно оказать помощь по вывозу собранного мусора, заявил Лузгин.

Департаменту городского ЖКХ следует обновить список адресов, по которым велись земляные работы и требуется восстановление покрытия. Все объекты на контроле и за нарушение сроков будут взыскиваться штрафы, добавил градоначальник.

ИА REGNUM ранее сообщало, в столице Татарии с 1 апреля по 31 мая пройдет традиционный двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территорий. 24 апреля объявлен общегородской субботник.

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