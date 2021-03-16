Ярославль, 16 марта, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Дзержинском районе Ярославля по подозрению в незаконном сбыте наркотических веществ задержаны два молодых человека 1997 и 1998 года рождения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

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«В общей сложности у них изъято 50 свертков из полимерного материала с веществом внутри, которые направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Ярославской области», — рассказали в ведомстве».

Молодые люди, предположительно, работали на интернет-магазин. Изъятые запрещённые вещества предназначались для дальнейшего сбыта. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ».

Несостоявшимся наркоторговцам грозит до двадцати лет лишения свободы.