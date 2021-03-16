Москва, 16 марта, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Россия обладает большими запасами питьевой воды, стране необходим реестр источников питьевого водоснабжения. Об этом вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила 16 марта на форуме «Чистая страна», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Она отметила, что одни российские ведомства отвечают за питьевые источники водоснабжения, а другие — за развитие застроенных территорий. Охранные зоны вокруг источников питьевой воды застраиваются, и это очень тяжёлая и больная тема.

Каковы именно запасы воды в стране, никто не знает. Необходимо понимать, как охранять водные источники, как планировать застройку.

«Нам нужно составить реестр источников питьевого водоснабжения разных — поверхностных, подземных, и должен быть держатель у этого реестра», — сказала Абрамченко.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Абрамченко заявила также, что всем российским регионам необходимы планы по адаптации к изменениям климата.

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