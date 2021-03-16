В правительстве РФ хотят создать реестр источников питьевой воды
Москва, 16 марта, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Россия обладает большими запасами питьевой воды, стране необходим реестр источников питьевого водоснабжения. Об этом вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила 16 марта на форуме «Чистая страна», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Она отметила, что одни российские ведомства отвечают за питьевые источники водоснабжения, а другие — за развитие застроенных территорий. Охранные зоны вокруг источников питьевой воды застраиваются, и это очень тяжёлая и больная тема.
Каковы именно запасы воды в стране, никто не знает. Необходимо понимать, как охранять водные источники, как планировать застройку.
«Нам нужно составить реестр источников питьевого водоснабжения разных — поверхностных, подземных, и должен быть держатель у этого реестра», — сказала Абрамченко.
Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Абрамченко заявила также, что всем российским регионам необходимы планы по адаптации к изменениям климата.
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