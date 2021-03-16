Бишкек, , 13:32 — REGNUM Государственный департамент США доволен тем, что правительство Киргизии вернуло в республику 79 детей киргизстанцев из Ирака. Об этом говорится в заявлении американского посольства, пишут киргизские СМИ.

«Правительство Киргизии заслуживает похвалы за стремление помочь вернувшимся детям и принять все меры для их скорейшей реабилитации, реинтеграции в общество и возвращения к безопасной и мирной жизни», — подчеркивают в американском диппредставительстве.

Также Госдеп США призвал другие государства последовать примеру Киргизии и начать вывозить своих граждан из конфликтных зон.

ИА REGNUM напоминает, что на стороне боевиков различных террористических группировок в Сирии, Афганистане и Ираке воевали около 800 граждан Киргизии. Половина из них — женщины и дети.