Москва, , 13:32 — REGNUM Текущая статистика по коронавирусу в России позволяет продолжать процесс постепенной отмены ограничений. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Слава Богу, кривая количества инфицированных людей позволяет нам дальше идти по этому пути [постепенного снятия ограничений]», — сказал Песков.

При этом он отметил, что в этом вопросе «каждый регион идет в своей траектории движения», а руководство регионов вправе воспользоваться особыми полномочиями, данными им центральными властями в начале пандемии коронавируса.