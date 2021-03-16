Магас, , 13:31 — REGNUM В Ингушетии стартует международная акция «Сад памяти». Весной 2021 года планируют посадить вдвое больше деревьев, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«В этом году количество саженцев, запланированных к посадке во всей республике в рамках акции, увеличилось почти вдвое в сравнении с прошлым годом, когда было посажено около 27 тысяч саженцев», — заявил глава минприроды Магомед Евлоев.

Большую часть саженцев высадят в течение марта в районе стометровой башни Согласия в Магасе. Активисты и все желающие жители региона разобьют на территории площадью более трех гектаров сад с пятью тысячами молодых деревьев. Их приобретут в специальных питомниках. Участниками акции станут более трех тысяч человек.

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