Ульяновск, , 08:21 — REGNUM В Ульяновской области представлена математическая модель вакцинации, в которой учтены четыре ключевых фактора. Об этом сообщает региональное министерство образования по итогам заседания оперативного штаба.

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Центр стратегических исследований Ульяновской области разработал математическую модель вакцинации. По словам первого вице-премьера Екатерины Уба, в ней просчитаны четыре параметра. В частности, первые показатели касаются вакцинации населения от COVID-19: на первом этапе иммунизацию планируется завершить до 1 июля, на втором этапе охватить иммунизацией 60% взрослого населения.

Чиновница поясняет, что третий фактор отображает текущую динамику заболеваемости с учётом вакцинации, что «позволит уточнить конечную долю вакцинированного населения для выработки коллективного иммунитета».

Ещё один ключевой показатель — прогноз вспышек заболеваемости. По предварительным данным, к началу июля будет регистрироваться 73 случая заражения коронавирусом в сутки, в настоящее время суточный прирост превышает 100.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сделано 739 405 лабораторных исследований на коронавирус, тесты сдали 705 838 человек.

Напомним, ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что в настоящее время в стране продолжает действовать масочный режим, решение о котором принято на федеральном уровне и является обязательной нормой для всех регионов. Жители обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественных места и при скоплении на улице более 50 человек.