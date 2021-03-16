Бишкек, , 13:31 — REGNUM За последний год уровень бедности населения Киргизии вырос с 20% до 31%, а в 2021 году он достигнет 35%. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель местного представительства Всемирного банка Навид Накви.

По его словам, ситуация в 2020 году ухудшилась из-за резкого роста безработицы и скачка инфляции, спровоцированных пандемией коронавируса и рядом других причин.

Представитель банка отметил, что в минувшем году многие жители республики вынуждены были потратить имевшиеся у них накопления на лечение и борьбу с последствиями пандемии.

«Если что-то случится в этом году, то деньги им будет взять неоткуда. Для исправления ситуации нужны масштабная вакцинация, создание новых рабочих мест и активная поддержка малого и среднего бизнеса», — подчеркнул Накви.