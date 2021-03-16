Москва, , 13:30 — REGNUM Доходность у американских государственных ценных бумаг выросла, что сделало их довольно привлекательными для вложений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал новость о том, что Россия в январе 2021 года увеличила объём вложений в государственные ценные бумаги США до 6,145 млрд долларов.

«В настоящее время доходность у американских государственных ценных бумаг выросла, что сделало их довольно привлекательными для вложений. Поэтому объемы инвестиций России в них закономерно увеличиваются. Помимо этого, на мировом рынке на данный момент нет альтернативных вариантов с сопоставимым соотношением риска и доходности, что тоже работает в пользу американских ценных бумаг, — сказал Хестанов. — Главным риском вложений можно считать риск роста инфляции и ставок в США, который может привести к снижению цен длинных бондов (облигаций). Однако в ближайшее время данный риск воспринимается как несущественный».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина США Россия в январе увеличила объём вложений в американские государственные ценные бумаги по сравнению с декабрём 2020 года с 6,011 млрд долларов до 6,145 млрд долларов.

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