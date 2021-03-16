Владимир, , 13:30 — REGNUM Во Владимирской области 16 марта подтверждено 68 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 28 тыс. 902 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 26 тыс. 85 пациентов, в том числе 54 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 948 человек.