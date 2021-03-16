Москва, , 13:30 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о штрафах за продажу гаджетов без предустановленного российского программного обеспечения (ПО), передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта. Закон вступит в силу с 1 июля 2021 года.

Перечень такого программного обеспечения должно установить правительство РФ.

Устанавливается административная ответственность за продажу отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин с нарушением установленного законодательством о защите прав потребителей требования о предварительной установке российских программ для электронных вычислительных машин в виде штрафа — на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юрлиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

С 1 января в России действует запрет на продажу гаджетов без российского софта. В перечень программ, обязательных для установки на планшеты и смартфоны, войдут, как ожидается, поисковики, браузеры, соцсети, мессенджеры, новостные агрегаторы, навигаторы, голосовые помощники, программы для доступа в облачные хранилища, приложение «Госуслуги», программа для использования платежной системы «Мир», программы для онлайн-трансляций, аудио и видеосервисы, антивирусы, программы для доступа к социально значимым интернет-ресурсам.

Новые телефоны и планшеты Apple с 1 апреля будут предлагать установить российские приложения, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Минцифре и подтверждение в офисе Apple.

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