Вашингтон, , 13:29 — REGNUM Геймер обнаружил на одной из анимированных эмблем игры Call of Duty: Warzone неонацистский символ. Об этом 16 марта сообщает журнал PC Gamer.

Эмблема, являющаяся частью набора Chimera Pack, явным образом отсылает к логотипу украинского националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В случае игровой эмблемы её нижняя часть закрыта изображением мифического существа (горгульи), которое исчезает через какое-то время.

Первым сходство символики заметил пользователь популярного форума Reddit. В комментариях некоторые посетители платформы выразили недоумение по поводу того, что компания Activision позволила добавить в игру неонацистские символы.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что профессионального баскетболистаМайерса Ленарда отстранили от игр за «антисемитские оскорбления», которые он позволил себе во время онайн-трансляции игры в Call of Duty: Warzone.

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