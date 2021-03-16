Липецк, 16 марта 2021, 13:27 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 16 марта.
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Всего в регионе был зарегистрирован 481 летальный случай.
Выписаны после выздоровления были 22 тыс. 822 человека.
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