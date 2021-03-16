Липецк, , 13:27 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 16 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Всего в регионе был зарегистрирован 481 летальный случай.

Выписаны после выздоровления были 22 тыс. 822 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области за сутки выявлены 95 новых носителей коронавируса