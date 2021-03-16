Бишкек, , 13:26 — REGNUM Киргизские власти при содействии Детского Фонда ООН и Общества Красного полумесяца вернули в Киргизию 79 детей киргизстанцев, выехавших в Ирак для участия в боевых действиях на стороне террористов.

В Киргизии этих детей попытаются реабилитировать и ресоциализировать для дальнейшей передачи родственникам.

Как отмечают в министерстве иностранных дел республики, эта гуманитарная миссия, направленная на спасение детей, находящихся в крайне опасной для жизни и здоровья ситуации, является первым репатриационным мероприятием подобного характера и масштаба.

ИА REGNUM напоминает, что в Сирию, Афганистан и Ирак за последние несколько лет выехали около 800 граждан Киргизии, которые теперь принимают участие в боевых действиях против правительственных сил в этих странах. Почти половина из них — женщины и дети.