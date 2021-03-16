Липецк, , 13:25 — REGNUM В Липецкой области 16 марта подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом — столько же, сколько было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 26 тыс. 264 положительных результата исследований.

За весь период наблюдения 22 тыс. 822 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 131 — за последние сутки. 481 человек скончался.