Москва, , 13:27 — REGNUM Вакцина от COVID-19 «КовиВак», созданная Центром имени Чумакова, поступит в гражданский оборот через несколько дней. Об этом 16 марта сообщил «Интерфаксу» министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

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При этом Фальков не стал уточнять конкретную дату и отметил, что об этом будет обязательно сообщено на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле выступают категорически против политизации ситуации с вакцинами от COVID-19.