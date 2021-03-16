Душанбе, , 13:23 — REGNUM В январе-феврале 2021 года Таджикистан получил 1,4 тыс. тонн гуманитарной помощи на общую сумму $6,56 млн, сообщает 16 марта агентство «Авеста».

В республику поступает мука, растительное масло, лекарственные препараты, медикаменты и другие предметы первой необходимости. На долю Китая приходится 32,5% от общего объема поставок, на долю России — 12,9%, на Южную Корею — 11,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года Таджикистан получил гуманитарную помощь на сумму $55,8 млн от 62 стран мира. Всего в республику было постановлено 22,5 тыс. тонн продуктов и медикаментов.

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