Москва, , 13:23 — REGNUM Сообщников у Владислава Рослякова, который 17 октября 2018 года устроил атаку на Керченский политехнический колледж, не было, он действовал в одиночку. Об этом 16 марта в Совете Федерации заявил заместитель генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Разинкин завил, что обстоятельства трагедии полностью установлены, Росляков «действовал единолично».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября 2018 года в результате атаки на Керченский политехнический колледж погиб 21 человек — 16 студентов и пять преподавателей, ещё 67 человек получили ранения. Виновником нападения правоохранительные органы назвали 18-летнего студента этого же колледжа Владислава Рослякова, покончившего с собой.