Уфа, , 13:28 — REGNUM Восемь долгостроев были введены в эксплуатацию после вмешательства сотрудников прокуратуры в Башкирии. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Всего в 2020 году сотрудниками прокуратуры были пресечены более 700 нарушений в сфере долевого строительства жилья. В результате в 2020 году свои квартиры получили свыше 740 обманутых дольщиков.

Отмечается, что в прошлом году было внесено 194 представления об устранении нарушений законодательства и опротестовано десять нормативно-правовых актов. В результате к дисциплинарной и административной ответственности было привлечено 408 лиц, в судебные инстанции было передано восемь исковых заявлений. По итогам проверок сотрудников прокуратуры было возбуждено три уголовных дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Башкирии организована проверка в отношении застройщика проблемного дома в Стерлитамаке.

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